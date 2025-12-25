El dólar canadiense presenta una cotización de 13.12 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 25 de diciembre de 2025, cifras que revelan que la moneda subió un 0.27% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.12 pesos y un mínimo de 13.11 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 0.44%, mientras que en el último año su variación ha sido del -6.99%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos, pero en general, la estabilidad ha sido escasa. La mayoría de los días se ha observado una disminución, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda en este período.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 14.8 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 1.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.61%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía canadiense.

La tendencia positiva del Dólar canadiense podría estar impulsada por factores económicos favorables, como un aumento en las exportaciones o una mejora en los indicadores económicos. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro cercano.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Estas instituciones suelen ofrecer tasas más competitivas y garantizan la legalidad de las transacciones. Además, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes lugares antes de realizar la operación, ya que esto puede marcar una diferencia significativa en la cantidad de dinero que recibirás.

Para finalizar, también es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o en lugares no oficiales, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude o recibir billetes falsos. Siempre es mejor realizar las transacciones en un entorno seguro y, si es posible, utilizar tarjetas de crédito o débito que ofrezcan buenas tasas de cambio y protección contra fraudes.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.