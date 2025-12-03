La cotización del dólar alcanzó los MXN 18.28 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 3 de diciembre de 2025. Esta cifra refleja una variación del -0% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.29 pesos y un mínimo de 18.28 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.36%, mientras que en el último año su variación ha sido del -11.47%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Fuente: narrativas-mx

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias fluctuaciones. a pesar de algunas caídas, el valor se mantuvo relativamente estable en varios momentos, lo que sugiere una cierta resistencia en el mercado. esta dinámica podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan la confianza de los inversores.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 1.94%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.60%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 2 en relación con los días pasados indica un aumento en su valor. Esto sugiere que los inversores están más confiados en la moneda, lo que podría estar impulsando su demanda.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos más amplios. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá en el futuro cercano.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 20.9 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 18.3 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.