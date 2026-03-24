La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este martes, 24 de marzo de 2026 en México es de 17.83 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.21% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.88 pesos y un mínimo de 17.76 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.96%, mientras que en el último año su variación ha sido del -9.19%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias fluctuaciones. A pesar de algunas caídas, el valor se mantuvo relativamente estable en varios momentos, lo que sugiere una cierta resistencia en el mercado. Esta dinámica podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan la confianza de los inversores. El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 11.44%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.74%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor del Dólar ha aumentado, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda o cambios en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo que el Dólar ha perdido valor en relación con otros días. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un escenario posible, donde el dato de 1 sería igual a 0, indicando que no ha habido cambios significativos. En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Dólar, lo que podría tener implicaciones en el comercio y la inversión. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.