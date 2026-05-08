La cotización deleuro este viernes, 8 de mayo de 2026 llegó a 4404.84 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una oscillación del2,13% en relación al costo del día anterior. En la última semana, la cotización del Euro subió 5.69%, pero en el último año acumuló una caída de -5.68%, lo que sugiere un repunte reciente tras un desempeño anual negativo. En los últimos 10 días, el Euro registró una caída inicial, dos avances, un nuevo retroceso y un día sin cambios, para culminar con cinco alzas consecutivas, marcando una clara tendencia alcista. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a las fluctuaciones anteriores. En relación al precio del día anterior, la moneda subió Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que el valor por unidad es de 4404.8398 pesos colombianos, pagarían 440483.98 pesos colombianos; 200 euros costarían 880967.96 pesos colombianos y 500 euros, 2202419.90 pesos colombianos.