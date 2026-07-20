El dólar presenta una cotización de 17.52 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 20 de julio de 2026, cifras que reflejan que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.11%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.56 pesos y un mínimo de 17.48 pesos.

La cotización del Dólar muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -0.07% y en el último año acumula una variación de -6.74%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar mostró alta volatilidad, con dos rachas alcistas compensadas por dos rachas bajistas y movimientos aislados, por lo que termina prácticamente sin variación neta respecto al inicio.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.42%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.56%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, dado que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que en los últimos días la moneda ha ido aumentando su valor de manera constante, lo que podría beneficiar a aquellos que buscan invertir en divisas.

Sin embargo, es importante mantener un enfoque cauteloso, ya que una tendencia positiva no garantiza estabilidad a largo plazo. Factores externos como la política económica y los cambios en el mercado pueden influir en esta tendencia.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.