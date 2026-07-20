El euro cotiza a 20.04 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 20 de julio de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.02%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.07 pesos y un mínimo de 20.02 pesos.

En la última semana el euro subió 0,53%, pero en el último año retrocedió -7,28%, señal de repunte reciente dentro de una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro alternó subidas y bajas con notable volatilidad; tras dos rachas de caídas a mitad de periodo, repuntó en las dos jornadas finales y cerró prácticamente en el mismo nivel que al inicio.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.72%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 5.59%.

Hoy la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, dado que el dato de los últimos dos días consecutivos ha sido 1. Esto indica que el valor de la moneda ha aumentado en comparación con los días anteriores, lo cual es una buena señal para los inversores.

Además, esta tendencia favorable sugiere un crecimiento en la demanda del Euro, lo que podría influir en una mayor estabilidad en su cotización a corto plazo.

El continuo incremento del Euro puede ser un indicativo de un fortalecimiento económico en la zona euro.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.