La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este lunes, 1 de diciembre de 2025 en México es de 13.07 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.19% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.11 pesos y un mínimo de 13.1 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.25%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.02%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron aumentos y estabilidad en algunos momentos. Sin embargo, la predominancia de las caídas sugiere una presión negativa en su valor, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan su desempeño en el mercado.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 14.8 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 13 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 4.10%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.00%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su desempeño reciente.

La tendencia se mantiene estable, ya que el dato de -1 es igual a 0, lo que sugiere que, a pesar de la mejora, no ha habido fluctuaciones significativas en su valor.

Este comportamiento sugiere una posible consolidación del Dólar canadiense en el mercado, lo que podría atraer a más inversores.

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.