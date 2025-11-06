El dólar presenta una cotización de 18.58 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 6 de noviembre de 2025, cifras que indican que la moneda bajó un -0.10% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.61 pesos y un mínimo de 18.58 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.27%, mientras que en el último año su variación ha sido de -8.92%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente al alza, con un aumento significativo en varias ocasiones. Sin embargo, también se han registrado algunas caídas y momentos de estabilidad, lo que sugiere una volatilidad en el mercado. En general, la tendencia parece ser positiva, aunque con fluctuaciones notables.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 20.9 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 18.3 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 9.96%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 2 días consecutivos indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y dependerá de factores económicos y políticos que influyan en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro.

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.