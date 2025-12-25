La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 25 de diciembre de 2025 en México es de 17.93 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.07% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.94 pesos y un mínimo de 17.9 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.39%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.06%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con una notable disminución en varios momentos, aunque también se registraron algunos aumentos. A pesar de estos altibajos, la estabilidad se mantuvo en ciertos días, lo que sugiere un comportamiento fluctuante pero con una inclinación general hacia la reducción en su valor.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 20.9 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.77%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.16%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un aumento en la confianza de los inversores y una posible mejora en la economía local.

Este comportamiento podría reflejar un fortalecimiento de la demanda del Dólar en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Estas instituciones suelen ofrecer tasas más competitivas y garantizan la legalidad de las transacciones. Además, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes lugares antes de realizar la operación, ya que esto puede marcar una diferencia significativa en la cantidad de dinero que recibirás.

Para finalizar, también es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o en lugares no oficiales, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude o recibir billetes falsos. Siempre es mejor realizar las transacciones en un entorno seguro y, si es posible, utilizar tarjetas de crédito o débito que ofrezcan buenas tasas de cambio y protección contra fraudes.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.