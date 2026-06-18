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La cotización entre el euro y la libra esterlina se ha mantenido estable, con un cambio de 0,34% en la última semana y una variación de 0,15% en el último año, lo que sugiere una evolución suave y de baja volatilidad.

En la sesión de apertura de este jueves, 18 de junio de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8658 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,07% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este cambio se ha mantenido en cuatro días consecutivos, reflejando un crecimiento constante en su valor.

El impulso de esta tendencia sugiere un aumento en la confianza de los inversores, lo que podría generar un interés mayor en la monedalibra en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 0.92%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 3.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.