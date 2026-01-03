El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este sábado, 3 de enero de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.2 en la escala de Richter ocasionado en Oaxaca a las 20.03 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 58 km al noroeste de Matías Romero, con una profundidad de 100.7 kilómetros, latitud de 17.204° y una longitud de -95.465°.

Adiós pobreza | Ya entró en vigencia el nuevo Salario Mínimo 2026: ¿cuánto de deben pagar?

Terremoto de magnitud 4.2 en Oaxaca: ¿Qué implicaciones tiene para la región? (foto: Freepik).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado vaticinar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es crucial identificar un lugar seguro dentro del hogar, como debajo de una mesa resistente y practicar simulacros regularmente para estar preparados ante cualquier eventualidad. Además, se sugiere evitar el uso de ascensores durante y después del temblor.