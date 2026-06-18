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El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) reportó este miércoles, 17 de junio de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.4 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 01.44 horas.
Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 111 km al suroeste de Huixtla, con una profundidad de 5.2 kilómetros, latitud de 14.456° y una longitud de -93.224°.
¿Por qué tiembla tanto en México?
La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.
¿Se pueden predecir los terremotos?
A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado vaticinar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.
Recomendaciones para la población mexicana
Autoridades de protección civil instan a mantener la calma durante un sismo: agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y no usar elevadores; resguardarse junto a muros estructurales.
Tras el movimiento, recomiendan evacuar con orden por rutas señalizadas, cortar gas y electricidad si es seguro, portar mochila de emergencia y seguir solo información oficial.