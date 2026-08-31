El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha avisado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Oaxaca a las 19.36 horas este domingo, 30 de agosto de 2026.

Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 108 km al sureste de Salina Cruz, con una profundidad de 18.2 kilómetros, latitud de 15.316° y una longitud de -94.729°.

Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en oaxaca (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha ratificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Las recomendaciones para la población

Tras el sismo registrado hoy, autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma, aplicar la técnica de agacharse, cubrirse y agarrarse, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y evacuar por rutas señalizadas hacia puntos de reunión.