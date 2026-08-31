El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este domingo, 30 de agosto de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.1 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 11.21 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 131 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 13.985° y una longitud de -93.133°.

Terremoto de magnitud 4.1 en la escala de richter se registró en chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades recomiendan mantener la calma ante sismos: agáchese, cúbrase y sujétese; aléjese de ventanas y objetos que puedan caer. Si está en la vía pública, muévase a zonas abiertas, lejos de postes y fachadas.

Tras el movimiento, corte gas y electricidad solo si es seguro y revise posibles daños. Use mensajes de texto para comunicarse, siga indicaciones oficiales y prepárese para réplicas con una mochila de emergencia.