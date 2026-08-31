En esta noticia
El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este domingo, 30 de agosto de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.1 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 11.21 horas.
Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 131 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 13.985° y una longitud de -93.133°.
¿Por qué tiembla tanto en México?
La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.
¿Se pueden predecir los terremotos?
Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.
Recomendaciones para la población mexicana
Autoridades recomiendan mantener la calma ante sismos: agáchese, cúbrase y sujétese; aléjese de ventanas y objetos que puedan caer. Si está en la vía pública, muévase a zonas abiertas, lejos de postes y fachadas.
Tras el movimiento, corte gas y electricidad solo si es seguro y revise posibles daños. Use mensajes de texto para comunicarse, siga indicaciones oficiales y prepárese para réplicas con una mochila de emergencia.