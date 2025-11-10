El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció este lunes, 10 de noviembre de 2025 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.2 en la escala de Richter ocasionado en Guerrero a las 21.48 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 17 km al suroeste de Ometepec, con una profundidad de 10.2 kilómetros, latitud de 16.54° y una longitud de -98.469°.

Científicos están seguros de haber encontrado la quinta dimensión: se basaron en una predicción de 1999

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha asegurado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta.

Adiós estrella y pesebre: este es el nuevo adorno que todos pondrán en su árbol de Navidad

Más grande que el Titanic: el rey de los mares que navegará por primera vez en 2026 y tendrá capacidad para una ciudad entera

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las medidas de seguridad en caso de sismos. Es fundamental tener un plan de evacuación, identificar rutas de salida y contar con un kit de emergencia. Durante un temblor, se sugiere buscar refugio bajo muebles resistentes y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. La preparación puede salvar vidas.