El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) reportó este martes, 6 de enero de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.3 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 22.00 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 25 km al noroeste de Arriaga, con una profundidad de 94.2 kilómetros, latitud de 16.329° y una longitud de -94.106°.

Nuevo fallo de la Corte Suprema: las pensiones del IMSS ahora podrán heredarse a toda la familia y nadie podrá impedirlo

Terremoto de magnitud 4.3 en Chiapas: ¿Qué implicaciones tiene para la región? (foto: Freepik).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardo bajo una mesa o en un rincón interior. Si estás en la calle, aléjate de edificios y estructuras que puedan colapsar.

Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de medios oficiales y evita el uso innecesario de teléfonos para no saturar las líneas de emergencia. Recuerda que la prevención y la preparación son clave para garantizar tu seguridad.