En el transcurso de este sábado, 10 de enero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en Baja California Sur a las 18.25 horas y ha tenido una magnitud de 4.4 en la escala de Richter.

El punto central de este fenómeno natural se reportó a 75 km al norte de Santa Rosalia, con una profundidad de 5.2 kilómetros, latitud de 28.004° y una longitud de -112.115°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes.

La Suprema Corte falló a favor del cobro extra de 10% a los dividendos del ISR: celebra el Gobierno de México

Terremoto de magnitud 4.4 en Baja California Sur: ¿Qué implicaciones tiene? (foto: Freepik).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Recomendaciones para la población mexicana

En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardo bajo una mesa o en un rincón interior. Si estás en la calle, aléjate de edificios y estructuras que puedan colapsar.

Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de medios oficiales y evita el uso innecesario de teléfonos para no saturar las líneas de emergencia. Recuerda que la prevención y la preparación son clave para garantizar tu seguridad.