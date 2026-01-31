En el transcurso de este viernes, 30 de enero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Oaxaca a las 19.51 horas y ha tenido una magnitud de 4.0 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 44 km al sur de Crucecita, con una profundidad de 6.6 kilómetros, latitud de 15.377° y una longitud de -96.19°, según la información preliminar publicada por las entidades.

Terremoto de magnitud 4.0 en Oaxaca: ¿Qué implicaciones tiene para la región? (foto: Freepik).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los protocolos de seguridad en caso de sismos. Es fundamental tener un plan de evacuación familiar, identificar rutas de escape y contar con un kit de emergencia que incluya agua, alimentos no perecederos y una linterna. Durante un temblor, se sugiere buscar refugio bajo muebles resistentes y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.