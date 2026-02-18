El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó este martes, 17 de febrero de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.2 en la escala de Richter ocasionado en Oaxaca a las 11.28 horas. Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 53 km al noreste de Unión Hidalgo, con una profundidad de 116.3 kilómetros, latitud de 16.656° y una longitud de -94.371°. La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardarte bajo una mesa o en un rincón interior. Si te encuentras en la calle, aléjate de edificios y postes eléctricos. Después del temblor, verifica si hay heridos a tu alrededor y ayuda en lo posible. Mantente informado a través de la radio o redes sociales sobre la situación y sigue las indicaciones de las autoridades para garantizar tu seguridad y la de los demás.