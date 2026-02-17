La Comisión Nacional de la Megalópolis (CAMe) creó el programa Hoy No Circula con el propósito de bajar la contaminación y mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México y en los principales municipios de la zona metropolitana. Este sistema determina qué autos tendrán permitido circular por la vía pública en base al último número de la placa, color del engomado, nivel de contaminación del auto y día de la semana. Los datos de los carros que tendrán prohibido circular por la vía pública este martes, 17 de febrero de 2026 son los siguientes: En contraste, según la Secretaría del Medio Ambiente, los carros con matrícula foránea no podrán moverse de acuerdo con el último dígito de la placa y, además, tampoco tendrán permiso para andar de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana. El Gobierno de México explicó que aquellos automovilistas con requerimientos médicos, transportando a personas vulnerables o manejando en casos de emergencia podrán pedir ser exentos del plan y circular libremente si realizan el trámite correspondiente. La documentación que se requiere presentar para realizar el trámite que habilita la circulación es la siguiente: Un dato a tener en cuenta es que el trámite lo deberá realizar la persona titular del pedido o, en el caso de no poder presentarse, un apoderado con una carta firmada por dos testigos e identificaciones oficiales de quienes la suscriben.