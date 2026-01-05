El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha notificado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Oaxaca a las 19.52 horas este domingo, 4 de enero de 2026.

Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 17 km al noroeste de Río Grande, con una profundidad de 9.4 kilómetros, latitud de 16.137° y una longitud de -97.523°.

Efemérides del 4 de enero: estos son los hechos que marcaron la historia

Terremoto de magnitud 4.0 en Oaxaca: ¿Qué implicaciones tiene para la región? (foto: Pixabay).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha asegurado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es fundamental practicar simulacros y conocer cómo protegerse durante un temblor, buscando refugio bajo muebles resistentes y alejándose de ventanas. La prevención y la preparación son clave para garantizar la seguridad de todos.