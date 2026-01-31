El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha comunicado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Guerrero a las 04.06 horas este viernes, 30 de enero de 2026.

Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 12 km al suroeste de Zihuatanejo, con una profundidad de 22.4 kilómetros, latitud de 17.588° y una longitud de -101.646°.

Terremoto de magnitud 4.0 en Guerrero: ¿Qué implicaciones tiene para la región? (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los protocolos de seguridad en caso de sismos. Es fundamental tener un plan de evacuación familiar, identificar rutas de escape y contar con un kit de emergencia que incluya agua, alimentos no perecederos y una linterna. Durante un temblor, se sugiere buscar refugio bajo muebles resistentes y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.