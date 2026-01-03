En el transcurso de este sábado, 3 de enero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Guerrero a las 15.43 horas y ha tenido una magnitud de 4.2 en la escala de Richter.

El punto central de este fenómeno natural se reportó a 18 km al oeste de San Marcos, con una profundidad de 10.8 kilómetros, latitud de 16.798° y una longitud de -99.564°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes.

Adiós al Banco del Bienestar: ahora podrás cobrar tu beca en estos establecimientos

Terremoto de magnitud 4.2 en Guerrero: ¿Qué implicaciones tiene para la región? (foto: Freepik).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es crucial identificar un lugar seguro dentro del hogar, como debajo de una mesa resistente y practicar simulacros regularmente para estar preparados ante cualquier eventualidad. Además, se sugiere evitar el uso de ascensores durante y después del temblor.