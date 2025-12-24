El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este martes, 23 de diciembre de 2025 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.3 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 05.10 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 135 km al suroeste de Huixtla, con una profundidad de 3.7 kilómetros, latitud de 14.313° y una longitud de -93.386°.

Terremoto de magnitud 4.3 en Chiapas: ¿Qué implicaciones tiene para la región? (foto: Unsplash).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardo bajo una mesa o en un rincón interior. Si estás en la calle, aléjate de edificios y estructuras que puedan colapsar.

Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de la radio o redes sociales sobre posibles réplicas y sigue las indicaciones de las autoridades locales para garantizar tu seguridad y la de los demás.