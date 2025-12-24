El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha comunicado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.7 ocasionado en Chiapas a las 09.09 horas este martes, 23 de diciembre de 2025.

Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 137 km al suroeste de Mapastepec, con una profundidad de 9.2 kilómetros, latitud de 14.333° y una longitud de -93.462°.

Terremoto de magnitud 4.7 en Chiapas: ¿Qué implicaciones tiene para la región? (foto: Pixabay).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Recomendaciones para la población mexicana

En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardo bajo una mesa o en un rincón interior. Si estás en la calle, aléjate de edificios y estructuras que puedan colapsar.

Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de la radio o redes sociales sobre posibles réplicas y sigue las indicaciones de las autoridades locales para garantizar tu seguridad y la de los demás.