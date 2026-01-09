En el transcurso de este jueves, 8 de enero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en Oaxaca a las 23.39 horas y ha tenido una magnitud de 4.1 en la escala de Richter.

El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 71 km al sur de Salina Cruz, con una profundidad de 64.9 kilómetros, latitud de 15.547° y una longitud de -95.31°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.1 en Oaxaca: ¿Qué implicaciones tiene para la región? (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado anticipar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es fundamental practicar simulacros y conocer cómo protegerse durante un temblor, buscando refugio bajo muebles resistentes y alejándose de ventanas. La prevención y la preparación son clave para garantizar la seguridad de todos.