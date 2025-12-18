La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que en 2026 dará inicio la remodelación de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en la alcaldía Iztacalco, donde reiteró que uno de los objetivos centrales de su administración es mejorar de manera sustancial las condiciones del Metro capitalino.

Luego de la reapertura de la Línea 1 hasta Observatorio, la siguiente intervención será en la ruta que conecta Indios Verdes con Universidad. Aunque Brugada había adelantado que hacia el cierre de 2025 comenzaría la fase de estudios técnicos, la intención es que los trabajos formales de renovación arranquen el próximo año.

El Metro CDMX ampliará su servicio de transporte público en Ciudad de México Fuente: EFE Mario Guzmán

La mandataria subrayó el compromiso de su gobierno con el STC, al señalar que se destinarán recursos sin precedentes para este sistema de transporte. En ese sentido, anunció que en 2026 se llevará a cabo una renovación integral de la Línea 3.

¿Qué cambios tendrá el servicio de la Línea 3 del Metro CDMX?

Brugada precisó que la intervención no se limitará a labores de mantenimiento, sino que será un proceso completo, similar al de la Línea 1. “El próximo año vamos a renovar la Línea 3 del Metro , y cuando hablo de renovación me refiero a una transformación total, no a un mantenimiento mayor, sino a una intervención profunda como la que acabamos de concluir hasta Observatorio” , explicó.

También destacó que la modernización implicará una inversión de miles de millones de pesos, la cual se justifica por la antigüedad del sistema, que supera los 50 años de operación. Añadió que el Metro es un pilar de la movilidad en la ciudad, tanto por su extensión como por mantener una de las tarifas más bajas del continente, y adelantó que más adelante abordará el tema del costo del pasaje.

¿Habrá cierres en la Línea 3?

Durante la presentación del proyecto, la jefa de Gobierno aclaró que no se contemplan cierres escalonados durante el primer semestre de 2025 , a diferencia de lo ocurrido con la rehabilitación de la Línea 1. No obstante, señaló que los trabajos de modernización comenzarán hacia finales de 2025, tal como lo expuso en su Primer Informe de Gobierno, mientras que las intervenciones de mayor alcance se desarrollarán a lo largo de 2026.