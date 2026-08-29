Los tenis blancos suelen perder su apariencia impecable después de varios usos, especialmente cuando acumulan polvo, manchas de comida o suciedad en suela, tela o cuero. Aunque existen numerosos trucos caseros para limpiarlos, no siempre es necesario recurrir al bicarbonato o al vinagre para conseguir buenos resultados.

Una alternativa consiste en combinar un limpiador en crema con micropartículas de limpieza y unas gotas de jabón para platos, productos que pueden encontrarse fácilmente en el supermercado. La mezcla permite trabajar sobre la suciedad de la parte superior del calzado y la suela de goma.

Cómo limpiar bien tus tenis blancos. Imagen creada con IA

¿Cómo preparar la mezcla para limpiar los tenis blancos?

Para aplicar este truco se necesita un poco de limpiador en crema, unas gotas de jabón líquido para platos, una esponja suave y un paño limpio. Lo importante es no empapar el calzado y probar primero la mezcla en una zona poco visible, especialmente si los tenis son de cuero u otro material delicado.

El procedimiento es sencillo:

Si la mancha está húmeda , retira primero el exceso con un paño limpio o papel absorbente.

Coloca una pequeña cantidad de limpiador en crema sobre una esponja húmeda y agrega unas gotas de jabón para platos.

Frota la superficie con movimientos circulares y suaves, prestando atención a las zonas más sucias.

Trabaja también sobre la suela de goma y, si el material lo permite, sobre los cordones.

Retira los restos de la mezcla con un paño húmedo y limpio.

Deja secar completamente los tenis en un lugar ventilado y lejos de fuentes directas de calor.

El jabón para platos ayuda a desprender suciedad y residuos grasos, mientras que el limpiador en crema puede contribuir a remover manchas más adheridas.

No es necesario ejercer demasiada presión: varias pasadas suaves suelen ser más convenientes que tallar con fuerza, ya que esto puede deteriorar algunas superficies.

Ni vinagre, ni bicarbonato: la combinación perfecta para limpiar las zapatillas y dejarlas como nuevas ChatGPT

¿Se pueden lavar los tenis blancos en el lavarropas?

Aunque algunos calzados pueden lavarse en lavarropas, hacerlo sin revisar previamente las indicaciones del fabricante puede provocar problemas. El agua caliente y el centrifugado pueden contribuir a que determinados materiales se deformen, se despeguen o pierdan su forma.

Para los cordones, una opción práctica es retirarlos antes de limpiar los tenis y lavarlos por separado. Si se utiliza el lavarropas, pueden colocarse dentro de una media para evitar que se enreden.

Evita guardar o utilizar los tenis hasta que estén completamente secos. No recurras a secadoras, radiadores o fuentes intensas de calor, porque el calor directo puede afectar los materiales y los adhesivos del calzado.