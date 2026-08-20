Se viene la lluvia de granizo del siglo: 76 horas seguidas de tormentas y vientos de 70 km/h

El clima en México estará marcado por un prolongado periodo de lluvias fuertes a intensas desde este 20 de agosto y hasta el 23 de agosto, debido a diversos sistemas meteorológicos que mantienen activa la inestabilidad atmosférica sobre el territorio nacional.

La máxima alerta se concentra en zonas de Jalisco, donde este jueves se prevén acumulados de hasta 150 milímetros de lluvia, mientras que durante el fin de semana la amenaza se extenderá hacia entidades del noroeste, occidente, sureste y la península de Yucatán.

Se viene la lluvia de granizo del siglo: 76 horas seguidas de tormentas y vientos de 70 km/h. Fuente: Shutterstock.

¿Qué estados estarán afectados por las lluvias este jueves 20 de agosto?

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves las lluvias más severas se concentrarán en Jalisco, con precipitaciones intensas de entre 75 y 150 mm.

También se esperan lluvias muy fuertes en Colima, Michoacán y Guerrero, mientras que estados como Sonora, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Querétaro y Guanajuato registrarán lluvias fuertes.

Siguen las lluvias por 76 horas en México

La situación continuará durante los próximos días. Para el viernes, los mayores acumulados se pronostican en Sinaloa, Nayarit y nuevamente Jalisco, mientras que el sábado el riesgo máximo se trasladará a Chiapas, donde también podrían alcanzarse valores de hasta 150 mm.

Se viene la lluvia de granizo del siglo: 76 horas seguidas de tormentas y vientos de 70 km/h SMN

Además, el SMN prevé lluvias fuertes y muy fuertes en entidades como Sonora, Durango, Colima, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Michoacán, por lo que persiste una importante alerta por lluvias.

Las autoridades señalan que estas precipitaciones podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Ráfagas de viento y caída de granizo

Otro factor de riesgo serán las ráfagas de viento, que alcanzarán entre 50 y 70 km/h en estados como Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Chihuahua y Durango.

Las tormentas con granizo también podrían presentarse en diversas regiones del occidente y centro del país, acompañadas de actividad eléctrica intensa.

Según el pronóstico oficial, estas condiciones podrían ocasionar caída de árboles, daños en anuncios publicitarios y reducción de la visibilidad durante los episodios de tormenta.

Mientras tanto, el calor extremo seguirá presente. Baja California podría superar los 45 °C, mientras que Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán alcanzarán valores de entre 40 y 45 °C.

Recomendaciones de Protección Civil / SMN

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos del SMN y de Protección Civil.

Entre las principales medidas se encuentran evitar cruzar calles inundadas, alejarse de ríos y arroyos con crecidas repentinas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar precauciones al conducir bajo lluvia intensa.

También se recomienda identificar refugios temporales y mantenerse informado mediante canales oficiales, especialmente en los estados afectados por las precipitaciones más severas.