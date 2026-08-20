Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Pío X papa que se recuerda cada 21 de agosto.

Santoral del día | San Pío X papa (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Pío X papa?

San Pío X fue un destacado líder de la Iglesia católica, comenzando su carrera eclesiástica como sacerdote en una parroquia. A lo largo de su trayectoria, fue nombrado obispo de Mantua y posteriormente patriarca de Venecia, lo que le permitió desarrollar una profunda comprensión de las necesidades espirituales de los fieles. Su compromiso con la comunidad y su dedicación a su ministerio fueron pilares fundamentales de su vida.Al ser elegido Sumo Pontífice, San Pío X implementó un gobierno orientado a restaurar todas las cosas en Cristo. Su enfoque se caracterizó por la sencillez de ánimo y una vida marcada por la pobreza y la fortaleza. Estas cualidades le permitieron guiar a la Iglesia de manera efectiva y con un fuerte sentido de propósito, buscando siempre fortalecer la fe entre los cristianos.Una de sus principales contribuciones fue la promoción de la vida cristiana a través de la participación en la Eucaristía. San Pío X enfatizó la importancia de la sagrada liturgia y la integridad de la doctrina, inspirando a los fieles a vivir su fe de manera activa y comprometida. Su legado perdura en la Iglesia, recordando la importancia de una vida centrada en Cristo.

Para aquellos que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a

este

santo

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | San Pío X papa (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el viernes, 21 de agosto de 2026

El 21 de agosto de 2026 se celebrarán diversas festividades religiosas en honor a varios santos, destacando la conmemoración de Santa Basa y sus tres hijos, quienes vivieron en el siglo IV y son reconocidos por su fe y sacrificio en tiempos difíciles. Su legado perdura entre los devotos, que les rinden homenaje con especiales oraciones y celebraciones.También se recordará a San Agatónico y sus compañeros del siglo III, mártires que defendieron su creencia hasta la muerte, así como a San Maximiano de Antioquía y San Luxorio de Cerdeña, ambos del siglo IV, quienes son venerados por su dedicación a la comunidad cristiana. Estas celebraciones reunirán a fieles de distintos lugares para recordar y aprender sobre sus vidas.Por otro lado, el día también será significativo para la memoria del Beato Bruno Zembol y el Beato Salvador Estrugo Solves, ambos del siglo XX, junto a figuras históricas como San José Dang Dinh Viên y Beata Victoria Rasoamanarivo del siglo XIX. Este año, las comunidades católicas se unirán en la oración y la reflexión, reafirmando su compromiso con los valores que estos santos representan.

La oración para San Pío X papa:

Oh Dios, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo llenaste al papa san Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica; concédenos benignamente que, siguiendo fielmente sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos los premios eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.