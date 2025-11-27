A continuación, te explicamos los requisitos esenciales y el paso a paso para solicitar este dinero, de manera fácil y rápida.

Muchas de las personas que cotizaron en el Infonavit bajo la Ley 73 desconocen que pueden recuperar el ahorro que acumularon en su Subcuenta de Vivienda. Este recurso, que suele quedar “olvidado” cuando ya no se planea solicitar un crédito, puede representar un apoyo económico importante para miles de trabajadores.

Ante las dudas sobre quiénes pueden pedirlo y cómo se realiza el trámite, el Infonavit recordó que la devolución se puede gestionar en línea y sin intermediarios. A continuación, te explicamos los requisitos esenciales y el paso a paso para solicitar este dinero, de manera fácil y rápida.

Quiénes pueden solicitar la devolución del ahorro Infonavit bajo la Ley 73

Las autoridades estatales anunciaron que quienes pueden solicitar la devolución son aquellos que cotizaron bajo Ley 73, nunca usaron su crédito Infonavit y ya no cotizan actualmente, sin importar si fue por renuncia, desempleo o cambio de régimen.

El trámite está dirigido a quienes tienen ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda y cumplen con los requisitos básicos de antigüedad y documentación. En síntesis, si cotizaste bajo Ley 73, no tienes crédito activo y tu ahorro quedó “sin usar”, eres candidato para recuperarlo .

Requisitos y documentación necesarios para tramitar la devolución en Infonavit

Identificación oficial vigente ( INE o pasaporte ).

CURP.

Comprobante de domicilio reciente.

Número de Seguridad Social (NSS).

Formulario de solicitud de devolución de Subcuenta de Vivienda del Infonavit

Cuenta bancaria a tu nombre para recibir el depósito.

Constancia de baja laboral o carta de no crédito vigente (solo en casos específicos).

En algunos casos, también se solicita constancia de baja o carta de no crédito. Es importante estar al tanto de que cualquier error en tus datos puede frenar el trámite, por lo que resulta clave revisar con antelación que tu CURP, NSS y domicilio coincidan exactamente con los registros del instituto.

Paso a paso para solicitar la devolución del ahorro Infonavit