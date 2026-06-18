El supermercado más grande de España abre su primer almacén semiautomatizado y será atendido por 70 robots

Mercadona puso en marcha su primer almacén semiautomatizado en Madrid, un paso clave dentro de su estrategia de crecimiento en comercio electrónico.

La instalación se ubica en el polígono La Atalayuela, en el distrito de Villa de Vallecas, y representa un hito importante para la compañía valenciana.

Una inversión millonaria con tecnología robótica

El nuevo centro logístico, llamado “Colmena”, supuso una inversión de 54 millones de euros. Con una superficie de 32,000 metros cuadrados, se convirtió en la Colmena más grande de toda la red de Mercadona .

El almacén incorpora 70 robots que automatizan parcialmente la preparación de más de 2,700 referencias de productos no perecederos. Gracias a esta tecnología, el producto llega directamente a la estación del trabajador, sin necesidad de recorrer pasillos, lo que reduce el esfuerzo físico de la plantilla.

Mercadona estrena su primer centro semiautomatizado, una apuesta de 54 millones de euros para reforzar su servicio de compras a distancia.

Capacidad de pedidos y generación de empleo

Este nuevo centro puede preparar hasta 5,000 pedidos diarios. Junto con las colmenas ya operativas en Getafe y Boadilla del Monte, la capacidad total del servicio online de Mercadona en la Comunidad de Madrid llega a unos 8,000 pedidos al día.

Con esta apertura, la compañía espera alcanzar, a finales de 2026, el 95% de cobertura de las localidades madrileñas.

La Colmena de Vallecas generará empleo para 700 personas. Según Mercadona, el diseño del almacén busca mejorar las condiciones laborales combinando tecnología y tamaño para optimizar procesos.

El centro contará además con 175 furgonetas de reparto ECO nuevas, adaptadas para mantener la cadena de frío y reducir el impacto ambiental. Junto con las 80 de Getafe y las 50 de Boadilla, la flota total en Madrid supera los 300 vehículos.

La séptima colmena y el crecimiento del canal online

Esta es la séptima colmena de Mercadona en España, tras las de Valencia, Barcelona, Alicante, Sevilla y las dos anteriores en Madrid. Es, además, la primera con automatización parcial.

El supermercado más grande de España abre su primer almacén semiautomatizado: 70 robots preparan más de 500 pedidos por día Mercadona

El proyecto online de la compañía mostró un fuerte crecimiento: en 2025 facturó más de 1,000 millones de euros, un 26% más que el año anterior. Mejoras como la accesibilidad web para personas invidentes y la incorporación de Bizum como método de pago contribuyeron a este avance.

Mientras Mercadona sigue fortaleciendo sus tiendas físicas y secciones como “Listo para Comer”, el canal a distancia gana cada vez más relevancia entre quienes prefieren comprar desde casa.