La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este martes, 1 de septiembre de 2026 en México es de 12.27 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.10%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.28 pesos y un mínimo de 12.27 pesos.

En la última semana, la cotización del dólar canadiense subió 0.17%, pero en el último año cayó 6.42%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró un comportamiento oscilante y concluyó con dos avances consecutivos, cerrando el período con ligera apreciación y sesgo alcista.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 2.71%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 6.25%.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días anteriores, lo que puede reflejar un aumento en la confianza económica.

Sin embargo, esta tendencia debe ser analizada con cautela, ya que los cambios en el mercado pueden ser volátiles. Es importante monitorear los factores que influencian esta alza para prever posibles correcciones en el futuro.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".