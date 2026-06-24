Para ingresar a Estados Unidos desde países como México, Colombia y Venezuela no basta con tener un pasaporte vigente. También es indispensable presentar una visa americana válida y en condiciones adecuadas para ser aceptada por las autoridades migratorias.

Quienes viajen al territorio estadounidense tienen que contar con el visado vigente y en buen estado físico. En esta línea, el Departamento de Estado advierte que cualquier daño en el documento puede afectar su validez.

“Si tu visa ha sufrido algún deterioro, deberás solicitar una nueva en una embajada o consulado de Estados Unidos en el extranjero” , señalan las autoridades estadounidenses.

Ya está confirmado | Estados Unidos impedirá el ingreso al país a todos los visitantes que lleven esto en sus celulares o computadoras (foto: archivo).

Asimismo, recuerdan que nunca debe retirarse una visa vigente del pasaporte en el que fue emitida. Si esto ocurre, el documento pierde automáticamente su validez y ya no podrá utilizarse para viajar al país.

¿Qué se necesita para entrar a EEUU. desde México?

Es indispensable contar con un pasaporte mexicano vigente y una visa estadounidense válida, ya sea de turista B1/B2 o la Tarjeta de Cruce Fronterizo.

Además, las autoridades recomiendan que el pasaporte tenga una vigencia de al menos seis meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio estadounidense.

Requisitos para ingresar por vía aérea

Quienes viajen en avión deberán presentar de manera obligatoria:

Pasaporte vigente.

Visa estadounidense válida.

Boletos de ida y regreso, o bien comprobantes de continuación de viaje, para demostrar que no existe intención de permanecer de forma permanente en Estados Unidos.

Documentación para ingresar por tierra o mar

En los cruces fronterizos terrestres o marítimos, tanto adultos como menores pueden identificarse mediante:

Pasaporte con visa vigente.

Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), también conocida como visa láser.

Además, si la estancia será superior a 30 días o el viaje se realizará a más de 40 kilómetros de la frontera, será necesario tramitar el permiso electrónico I-94.

¿Qué pasa si la visa vence mientras estás en Estados Unidos?

Las autoridades migratorias explican que un visado que expire durante la estancia no representa un inconveniente inmediato. Lo importante es que el ingreso haya sido autorizado cuando el documento aún estaba vigente y que el visitante respete el tiempo de permanencia que le fue concedido al entrar al país.

Información para mexicanos, colombianos y venezolanos con ciudadanía estadounidense

Las personas que poseen ciudadanía estadounidense, incluso si también tienen otra nacionalidad, no necesitan tramitar una visa para ingresar a Estados Unidos.

Sin embargo, las autoridades recuerdan que quienes cuentan con doble nacionalidad deben entrar y salir del país utilizando exclusivamente su pasaporte estadounidense, ya que es el documento que acredita su condición de ciudadanos de EE.UU.