Canadá, Reino Unido y Australia prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Miles de viajeros mexicanos deberán comprobar que su documentación se encuentre vigente antes de planificar vacaciones o realizar viajes al extranjero.

Canadá, Reino Unido y Australia han reforzado sus controles migratorios, por lo que los pasajeros deberán contar con un pasaporte vigente y que cumpla con el periodo de validez exigido para poder ingresar a estos destinos o realizar determinados trámites de salida.

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Las autoridades aeroportuarias y migratorias han advertido que muchos viajeros desconocen que algunos países establecen un número mínimo de meses de vigencia restante en el documento como requisito para permitir el viaje. Por ello, revisar la documentación con anticipación puede evitar inconvenientes antes de llegar al aeropuerto.

Qué trámite deben realizar los viajeros antes de salir del país

El requisito primordial consiste en renovar el pasaporte antes de su fecha de caducidad o cuando solo le reste un breve lapso de vigencia.

Numerosos países requieren que el documento posea un mínimo de seis meses de validez desde la fecha programada de entrada.

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Principales restricciones impuestas por Australia

Las personas mexicanas efectivamente requieren visa para viajar como turistas, incluso en tránsito hacia otro país o al participar en un crucero.

La opción más habitual para turismo es la Visitor Visa (subclase 600), la cual permite estancias de hasta tres meses.

El proceso para la obtención de una visa de turista australiana puede demorar hasta seis semanas. Todo el procedimiento se lleva a cabo en línea mediante el portal oficial de migraciones australianas.

Requisitos para ingresar a Canadá: todo lo que necesitas saber

El Gobierno de Canadá ha implementado, a partir del 29 de febrero de 2024, nuevos requisitos para los ciudadanos mexicanos que desean viajar al país.

No es suficiente con solicitar una Autorización Electrónica de Viaje (eTA): la mayoría de los mexicanos deberá obtener una visa de visitante para ingresar , aún en el caso de realizar solo escalas o transitar por el territorio canadiense.

Los mexicanos no requieren visa para ingresar al Reino Unido como turistas, sin embargo, deberán obtener un nuevo permiso electrónico.

La solicitud debe efectuarse con el mismo pasaporte que se utilizará durante el viaje, mediante la aplicación oficial UK ETA y se sugiere realizarla con un mínimo de tres días hábiles de antelación.

Las personas que no posean una ETA válida no podrán embarcar en el vuelo o medio de transporte hacia el Reino Unido.

La duración máxima permitida para turismo, visita a familiares o actividades empresariales de corta duración es de seis meses, conforme a lo que informa la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en su Guía del Viajero.

Únicamente los ciudadanos mexicanos pueden solicitar la eTA si satisfacen simultáneamente tres condiciones:

realizar el viaje de manera exclusivamente aérea

organizar una permanencia inferior a seis meses

haber poseído una visa canadiense en la última década o contar con una visa estadounidense de no inmigrante vigente.

Las personas que no cumplan con estas condiciones deberán gestionar una visa de visitante, cuyo costo asciende a 100 dólares canadienses, más 85 dólares adicionales por el trámite de biométricos.

La solicitud se efectúa en línea a través de la aplicación oficial UK ETA, con un costo de £10, es válida por un período de dos años y permite múltiples entradas.

Se requiere presentar: