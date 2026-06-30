Antes de organizar un viaje a Estados Unidos, los viajeros procedentes de Canadá, Reino Unido o Alemania -al igual que el resto de los países a nivel global- deben revisar con anticipación la vigencia del pasaporte. Las autoridades migratorias recuerdan que contar con un documento válido es un requisito esencial para ingresar al país, ya sea por turismo, negocios o tránsito.

Para los ciudadanos de los países mencionados anteriormente, un pasaporte vencido o próximo a expirar puede complicar los planes de viaje. Además, una vez que se inicia el proceso de renovación, el documento anterior suele quedar invalidado, por lo que ya no puede utilizarse para abordar vuelos internacionales ni para realizar trámites migratorios.

Oficial y confirmado | Canadienses, británicos y alemanes ya no podrán ingresar a Estados Unidos si no cumplen este requisito con el pasaporte EFE

Por esta razón, las autoridades recomiendan no dejar el trámite para el último momento, ya que los tiempos de procesamiento pueden variar y afectar itinerarios ya programados.

Por qué es importante viajar con un pasaporte vigente

El pasaporte es el principal documento de identificación para ingresar a Estados Unidos. Sin él, los viajeros no pueden completar los controles fronterizos ni abordar vuelos internacionales con destino al país.

Las autoridades americanas recuerdan que no existen excepciones para utilizar documentos vencidos , incluso si la fecha de expiración es reciente. Por ello, aconsejan verificar con suficiente anticipación los requisitos de vigencia exigidos tanto por Estados Unidos como por la aerolínea encargada del viaje.

Renovación del pasaporte en Canadá, Reino Unido y Alemania

Los ciudadanos de estos países cuentan con mecanismos propios para renovar sus documentos, muchos de ellos mediante plataformas digitales o sistemas de cita previa. Sin embargo, los requisitos, costos y plazos varían según cada nación.

En términos generales, para renovar un pasaporte se suele requerir:

Presentar una solicitud oficial.

Aportar una fotografía reciente que cumpla con los estándares establecidos.

Proporcionar información personal actualizada.

Pagar las tarifas correspondientes.

Entregar o acreditar la posesión del pasaporte anterior.

Las autoridades recomiendan iniciar el trámite con suficiente antelación, especialmente durante temporadas vacacionales, cuando la demanda suele aumentar.

Errores que pueden retrasar el trámite del pasaporte

Uno de los problemas más comunes es recurrir a páginas web no oficiales que prometen agilizar la gestión del documento. Estos sitios pueden generar costos adicionales, errores en la solicitud o incluso fraudes.

También son frecuentes los retrasos provocados por:

Datos personales incorrectos o incompletos.

Fotografías que no cumplen con las especificaciones requeridas.

Falta de documentación complementaria.

No responder a tiempo solicitudes de información adicional.

Intentar realizar trámites a través de terceros no autorizados.

Las autoridades recomiendan utilizar únicamente los portales oficiales de Canadá, Reino Unido o Alemania para tramitar el pasaporte. De esta manera, se reducen los riesgos de retrasos y se evita que un problema administrativo termine afectando un viaje a Estados Unidos.