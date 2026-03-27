En medio de un contexto donde miles de niñas, niños y adolescentes no reciben el sustento que les corresponde por ley, una nueva propuesta legislativa busca endurecer las medidas contra quienes incumplen con la pensión alimentaria. La iniciativa apunta a un cambio de fondo: que la justicia deje de ser reactiva y pase a actuar de forma preventiva, garantizando el derecho a los alimentos de manera más rápida, automática y efectiva. Impulsada en el Congreso del Estado de México, la reforma al Código Civil plantea que los jueces puedan intervenir sin necesidad de que exista una solicitud previa por parte de la persona afectada. Uno de los ejes centrales de la propuesta es facultar a los jueces para que dicten medidas de aseguramiento de oficio. En la práctica, esto significa que, ante indicios de incumplimiento o riesgo de que no se cubra la pensión, la autoridad podrá actuar de inmediato. Actualmente, en muchos casos, estas medidas dependen de que la parte afectada las solicite formalmente, lo que puede retrasar el proceso y dejar desprotegidos a los menores durante semanas o incluso meses. Con este cambio, se busca eliminar esa barrera y garantizar que el derecho a la alimentación no quede sujeto a trámites burocráticos o falta de asesoría legal. El paquete de medidas contemplado en la iniciativa es amplio y apunta directamente contra el patrimonio y los ingresos de los deudores alimentarios. Entre las principales herramientas se encuentran: Estas acciones buscan asegurar que el pago de la pensión no dependa de la voluntad del deudor, sino que esté respaldado por mecanismos legales firmes y ejecutables. Un punto clave es que la autoridad judicial podrá determinar cualquier otra forma de garantía que considere suficiente, lo que permite adaptar las medidas a cada caso particular.