La SEP confirmó cierre total y completo de escuelas en febrero y no habrá clases para preescolar, primaria y secundaria (foto: archivo).

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el calendario escolar 2026-2027 para las escuelas de preescolar, primaria y secundaria. El documento establece un total de 185 días de clases para las instituciones públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Dentro del calendario aparece una suspensión de labores docentes el miércoles 16 de septiembre de 2026 . La fecha corresponde a una de las jornadas en las que no habrá actividades docentes contempladas por la SEP durante el ciclo escolar.

La medida alcanza a las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria de las 32 entidades del país que forman parte del Sistema Educativo Nacional. El ciclo escolar comenzará el 31 de agosto de 2026 y finalizará el 9 de julio de 2027.

La SEP confirmó que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán un día menos de clase: será el miércoles. Chat GPT

Qué dice el calendario escolar de la SEP

La SEP señala que el 16 de septiembre forma parte de las fechas establecidas como suspensión de labores docentes para el ciclo 2026-2027. También aparecen otras jornadas de suspensión durante el calendario, entre ellas el 2 y 16 de noviembre y el 25 de diciembre de 2026.

El calendario oficial de la dependencia confirma que la fecha está incluida dentro del periodo escolar y que corresponde a miércoles 16 de septiembre de 2026.

Cuándo volverán las clases

La SEP estableció que el ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio de 2027. Antes del comienzo de clases, entre el 24 y el 28 de agosto de 2026, se realizará la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar.

Además de las suspensiones de labores docentes, el calendario contempla dos periodos de receso escolar. El primero será del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, mientras que el segundo abarcará del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

Por lo tanto, la fecha que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deben tener en cuenta es el miércoles 16 de septiembre de 2026, jornada que la SEP estableció como suspensión de labores docentes en el calendario oficial.