Claudia Jañez, presidenta de ConMéxico, explicó que la reducción no significa que el problema haya desaparecido.

El robo al transporte de mercancías de empresas de consumo masivo en México registró una disminución de 26% frente al año pasado, de acuerdo con datos de ConMéxico, en un contexto en el que las compañías han reforzado sus estrategias de prevención, invertido en tecnología y estrechado la coordinación con autoridades de seguridad.

Gerardo X. González, director de Seguridad en ConMéxico, explicó que la medición contempla los robos registrados durante el traslado de mercancías en los 32 estados del país y distingue entre transporte primario y secundario.

“El robo a transporte ha disminuido en este 26% en comparación con el año pasado”, dijo durante una reunión con medios. Explicó que la reducción ha sido mayor en el transporte primario, donde el robo cayó 28%, mientras que en el transporte secundario la disminución fue de 24%.

Al detalle, González Manjarrez explicó que la medición considera tanto los grandes volúmenes de mercancías trasladados entre centros de distribución y otros puntos de la cadena de suministro como los movimientos de menor escala que realizan los vehículos encargados de la distribución.

ConMéxico mapea robos con coordenadas

Claudia Jañez, presidenta de ConMéxico, explicó que la reducción no significa que el problema haya desaparecido; sin embargo, expuso que el organismo cuenta con información detallada sobre los puntos donde ocurren los incidentes.

“Tenemos mapeado inclusive con coordenadas, sabemos la hora, la esquina y esta información la proporcionamos tanto a las secretarías de seguridad pública locales, policías y a la Guardia Nacional”, dijo.

Las empresas de consumo masivo recorren de manera constante las carreteras del país y realizan más de 100,000 transportes al mes, según lo expuesto durante la reunión. Por ello, la seguridad de la infraestructura carretera es uno de los principales temas de la agenda del organismo empresarial.

La presidenta de ConMéxico señaló que una infraestructura carretera de mayor calidad no solo facilita el movimiento de materias primas y productos terminados, sino que también contribuye a reducir los riesgos de seguridad para las cadenas de suministro.

Empresas recuperan 60% de las mercancías reportadas como robadas

El impacto económico de los robos también comenzó a ser cuantificado por ConMéxico. El organismo reportó que durante el año se han registrado alrededor de MXN$ 250 millones en mercancías, dinero y patrimonio reportados como robados.

De ese monto, las empresas han logrado recuperar aproximadamente 60%, de acuerdo con González Majarrez.

“Los métodos de reacción y prevención que hoy en día tienen implementadas las empresas y la comunicación que tenemos con las autoridades da ese resultado”, señaló.

ConMéxico explicó que sus mediciones distinguen entre lo reportado como robado y lo recuperado; además, contemplan tres categorías como productos, dinero y patrimonio. Sin embargo, los alimentos y bebidas son los productos que registran una mayor incidencia de robo entre los asociados del organismo, principalmente porque son los bienes que tienen una mayor presencia en circulación dentro del país.

El organismo atribuye parte de la reducción de los robos a una mayor inversión en prevención y tecnología.

Las empresas asociadas destinan aproximadamente entre 20% y 30% del presupuesto de sus áreas de seguridad a tecnología, además de recursos para capacitación, prevención, nuevas plazas y servicios de seguridad, explicó González Majarrez.

Refirió que las inversiones no comenzaron este año, sino que forman parte de un esfuerzo que las compañías han realizado de manera recurrente.

ConMéxico celebra 30 años

ConMéxico es una asociación que reúne a cerca de 40 empresas líderes productoras de alimentos, bebidas, artículos de higiene personal y del hogar en el país. Entre las empresas que pertenecen a la asociación se encuentra Barcel, Bimbo, Alpura, Danone, Diageo, Electrolit, Gruma, Sigma, entre otras.

La asociación celebra este año su 30 aniversario. Al respecto, Jañez explicó que en septiembre alistan una reunión donde presentarán datos actualizados sobre cuánta inversión y cuántos empleos generan las 40 empresas asociadas a ConMéxico.

En paralelo, alistan una hoja de ruta para los próximos cinco años debido al entorno cambiante que caracteriza a la industria.