México se ponde más extricto con el consumo de bebidas con alcohol en la calle.

Tanto el Gobierno Nacional, como el Federal y algunos estatales tienen leyes y normas que prohíben el consumo deliberado de cerveza, tequila y otras bebidas con alcohol en lugares públicos a nivel general o en momentos claves, como es el caso de esta Copa del Mundo.

Ni tequila ni cerveza, correcto, la tolerancia es cero por parte de los gobiernos para todas las personas que incumplan la norma de no consumir bebidas de alcohol en la vía pública haya o no haya ley seca según sea la alcaldía, municipio o ciudad.

Copa del Mundo

El consumo de alcohol o cualquier tipo de bebida alcohólica en la calle está considerado por las normas y leyes nacionales y locales como una falta administrativa que puede derivar en trabajo comunitario, multas y prisión.

CDMX impone multas y aplica medidas contra quienes consuman alcohol en la calle

Si te gusta el fútbol, la selección mexicana de futbol y el alcohol, atento, porque la combinación de estas tres cosas podrían llevarte a consumir cerveza, tequila o aguardiente en la calle, pero la ley seca que algunas alcaldías de la CDMX impiden que lo puedas hacer sin una consecuencia negativa.

El reglamento de Justicia Cívica en la CDMX indica que no se puede tomar alcohol en banquetas, espacios públicos, calles, o cualquier otro tipo de espacio público, hacerlo es considerado una infracción tipo C, derivando en multas que pueden ir entre 10 y 30 Unidades de Medida y Actualización, UMA, o sea, una multa mínima de 1,100 pesos llegando a superar los 3,300 pesos.

Aperitivos

Edomex se puso la 10 y cobrará multas de 6,000 pesos por consumo de alcohol en la calle

Para los habitantes del Estado de México la situación se agrava mucho más, en especial para los habitantes del municipio de Ecatepec, donde la multa por consumir cerveza, tequila, ron, aguardiente o cualquier otra bebida con alcohol llega a los 6,000 pesos.

Pero si esta multa es sorprendente, en San Luis Potosí la multa es de 27,000 pesos por no cumplir con la norma de no consumir bebidas de alcohol en la calle, banquetas y/o parques.

Nuevo León no permitirá excesos ante el consumo de alcohol

El excéntrico alcalde de Nuevo León, Héctor García, dejó en claro que no habrán modificaciones muy drásticas ante el consumo de alcohol en la calle durante el la Copa del Mundo, sin embargo, remarcó que pese a la tolerancia que su gobierno tendrá ante el consumo de bebidas alcohólicas en la calle, los excesos serán vigilados y castigados.

Recordemos que en Guadalupe, Nuevo León, se encuentra ubicado uno de los estadios sedes del Mundial 2026, con lo cual, el consumo de cerveza y cualquier otra bebida con alcohol estará a la orden del día.