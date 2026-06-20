La ley seca regirá durante el fin de semana de la segunda vuelta presidencial en Colombia.

La segunda vuelta presidencial que se celebrará el domingo 21 de junio estará acompañada por una serie de medidas destinadas a garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada democrática. Entre ellas se encuentra la aplicación de la ley seca en gran parte del territorio nacional.

La restricción está contemplada en el Decreto 0612 de 2026, que regula varias disposiciones especiales para las elecciones de presidente y vicepresidente. La norma establece horarios específicos para limitar la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante el proceso electoral.

¿Cuándo comienza y termina la ley seca en Colombia?

Según el decreto expedido por el Gobierno nacional, la ley seca regirá desde las 6:00 de la tarde del sábado 20 de junio hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio .

No obstante, la misma normativa permite que gobernadores y alcaldes amplíen ese período cuando existan recomendaciones de los consejos de seguridad o de los comités de orden público de cada territorio.

La ley seca regirá durante el fin de semana de la segunda vuelta presidencial en Colombia. Representación creada con IA

Bogotá y Soacha aplicarán horarios especiales

En Bogotá, la Alcaldía confirmó que la restricción comenzó antes que en el resto del país. La medida entró en vigor desde la medianoche del viernes 19 de junio y se mantendrá hasta el mediodía del lunes 22.

La administración distrital explicó que la decisión fue adoptada tras recomendaciones del Consejo de Seguridad. Además, anunció operativos de inspección y control en las 20 localidades para verificar el cumplimiento de la norma.

Por su parte, en Soacha la ley seca inició a las 6:00 de la mañana del sábado 20 de junio y permanecerá vigente hasta las 11:59 de la noche del lunes 22. Las autoridades municipales señalaron que el objetivo es brindar garantías de seguridad y tranquilidad durante el desarrollo de las votaciones.

Otras restricciones previstas para la jornada electoral

El decreto también establece limitaciones sobre el uso de dispositivos electrónicos dentro de los puestos de votación. Entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde no estará permitido utilizar celulares, cámaras fotográficas o equipos de video en esos lugares.

La excepción aplica para periodistas debidamente acreditados y funcionarios de organismos como la Registraduría y la Procuraduría que se encuentren cumpliendo funciones oficiales.

Qué actividades estarán prohibidas el día de las elecciones

Otra de las medidas contempla la suspensión de la propaganda política durante la jornada electoral. La restricción incluye mensajes, entrevistas, manifestaciones y cualquier contenido que pueda interpretarse como promoción de candidatos o movimientos políticos.

Asimismo, no podrán difundirse encuestas, sondeos o proyecciones relacionadas con los resultados electorales mientras se desarrollan las votaciones.

El decreto también prohíbe la contratación de personas conocidas como auxiliares electorales, pregoneros, informadores o guías. La medida busca evitar cualquier tipo de influencia indebida sobre los votantes durante el proceso democrático.