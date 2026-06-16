Carlos Fernando Galán confirmó la Ley Seca en Bogotá: cuándo empieza.

Las autoridades distritales explicaron que la restricción busca garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo 21 de junio (Fuente: Facebook).

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La administración del alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que Bogotá volverá a tener Ley Seca durante el fin de semana de la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. La medida, anunciada por el secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero, fue adoptada tras la evaluación de los resultados operativos y de seguridad registrados durante la primera vuelta electoral celebrada semanas atrás.

Según explicó el Distrito, la decisión busca concentrar todos los esfuerzos institucionales en la protección del proceso democrático, reforzar las capacidades de la Policía y reducir riesgos de alteraciones al orden público durante uno de los eventos políticos más importantes del año.

¿Cuándo empieza la Ley Seca en Bogotá por la segunda vuelta presidencial?

La Ley Seca en Bogotá comenzará oficialmente a las 6:00 de la tarde del viernes 19 de junio de 2026.

Desde ese momento quedará restringida la venta, comercialización, distribución y consumo de bebidas alcohólicas tanto en establecimientos comerciales como en espacios públicos de la ciudad.

La medida se extenderá durante todo el fin de semana electoral y abarcará las horas previas a la apertura de las urnas, la jornada de votación y parte del periodo posterior al cierre de los comicios.

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¿Hasta cuándo irá la Ley Seca en Bogotá?

De acuerdo con lo informado por la Secretaría Distrital de Gobierno, la restricción finalizará a las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio de 2026.

Esto significa que los ciudadanos deberán esperar hasta esa fecha y hora para poder comprar o consumir bebidas embriagantes de manera legal dentro de la capital.

Las autoridades señalaron que el objetivo es mantener un entorno de tranquilidad durante todo el proceso electoral y las horas posteriores al conteo de votos.

¿Qué está prohibido durante la Ley Seca en Bogotá?

Mientras la medida esté vigente, quedarán restringidas actividades relacionadas con bebidas alcohólicas, entre ellas:

La venta de licor en establecimientos comerciales.

La distribución y comercialización de bebidas embriagantes.

El consumo de alcohol en espacios públicos.

Actividades que incumplan las disposiciones establecidas por las autoridades distritales.

Las personas y establecimientos que incumplan las restricciones podrán ser objeto de sanciones contempladas en la normativa vigente.

¿Qué otras medidas aplicará Bogotá durante las elecciones?

La Ley Seca no será la única estrategia de seguridad implementada para la segunda vuelta presidencial. La Alcaldía también anunció acciones complementarias para garantizar el desarrollo normal de las votaciones.

Entre ellas se encuentran la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), el fortalecimiento de los esquemas de vigilancia en puntos estratégicos, el monitoreo permanente de los puestos de votación y medidas especiales de coordinación entre las autoridades distritales y la fuerza pública.

Asimismo, el Distrito viene adelantando mesas de trabajo con organizadores de eventos y festivales urbanos para evitar que coincidan con la jornada electoral, optimizando así la disponibilidad de espacio público y recursos de seguridad.