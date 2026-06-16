Programas para el Bienestar del Gobierno de México acaba de anunciar una excelente noticia para un grupo de mexicanos que están esperando por uno de los beneficios económicos que más dinero entregan. Las personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni cuentan con un empleo pueden acceder al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que en 2026 entrega un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos, además de capacitación laboral y seguro médico.

El programa de becas permite que los participantes se integren durante 12 meses a empresas, negocios, talleres, organizaciones o instituciones públicas para adquirir experiencia laboral y desarrollar habilidades que faciliten su incorporación al mercado de trabajo.

El programa del Gobierno de México busca que más jóvenes se inserten en el mundo laboral. Jóvenes Construyendo el Futuro 2026. Gobierno de México

Los requisitos para recibir el apoyo económico

Para formar parte de Jóvenes Construyendo el Futuro, las personas interesadas deben tener entre 18 y 29 años de edad, no estudiar y no contar con un empleo al momento de registrarse. Durante su participación reciben capacitación, apoyo económico mensual y cobertura médica del IMSS.

Al concluir los 12 meses de formación, las y los participantes obtienen una constancia oficial que acredita las habilidades y conocimientos adquiridos durante su estancia en el centro de trabajo asignado.

Más de 3.5 millones de jóvenes han participado en el programa

De acuerdo con cifras oficiales, el programa ha beneficiado a millones de personas desde su creación. “De 2019 a la fecha, 3.5 millones de jóvenes han formado parte de Jóvenes Construyendo el Futuro en todo el país”, gracias a una inversión social acumulada de 170 mil millones de pesos.