Manejar con multas de tránsito pendientes en el Estado de México ahora sale mucho más caro.

Desde finales de 2025, las sanciones dejaron atrás el esquema de monto fijo y pasaron a un sistema escalonado que encarece los adeudos conforme se acumulan .

Con este cambio, el costo de una infracción puede multiplicarse hasta por tres, dependiendo del historial del conductor y de las multas que tenga sin pagar. La medida busca presionar a los automovilistas morosos y reducir la acumulación de adeudos.

¿Cómo funciona el nuevo sistema de multas en el Estado de México?

La reforma fue publicada en el Periódico Oficial el 10 de noviembre de 2025 y entró en vigor el 25 de noviembre del mismo año. A partir de entonces, ciertas infracciones de tránsito dejaron de tener un monto único y comenzaron a manejarse en tres niveles de cobro: mínimo, medio y máximo .

El nivel que se aplique a cada conductor depende directamente de cuántas multas pendientes de pago tenga registradas al momento de cometer una nueva infracción.

Multas de tránsito en Edomex: quiénes pagarán hasta el triple desde 2025. Fuente: Shutterstock

¿Quién paga más y quién paga menos según las nuevas reglas?

El monto mínimo corresponde a conductores sin infracciones pendientes, el monto medio aplica a quienes acumulan entre dos y tres sanciones sin liquidar, y el monto máximo entra en juego cuando una persona registra cuatro o más multas sin pagar .

La clave está en que no importa cuántas multas haya recibido alguien a lo largo de los años, sino cuántas siguen sin pagarse al momento de cometer una nueva infracción. En términos concretos, en infracciones con rangos de 16 a 20 UMAs, el cobro puede oscilar entre 1,876.96 y 2,346.20 pesos según el nivel que corresponda.

¿Qué puedes hacer para evitar pagar el triple en tus multas?

La respuesta es simple: mantén tu historial al corriente. El reglamento conserva el beneficio de 50% de descuento para quienes liquiden la multa dentro de los 15 días hábiles posteriores a su emisión. Además, los conductores pueden consultar adeudos, generar líneas de captura y realizar pagos a través del Portal Ciudadano de Infracciones del Estado de México, así como en establecimientos autorizados.

Tener adeudos pendientes también puede complicar trámites relacionados con el vehículo, como la verificación, cambios de propietario o actualizaciones administrativas, por lo que revisar periódicamente el historial de infracciones es la mejor forma de evitar sorpresas.