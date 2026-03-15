La alta demanda en el Tren Interurbano México-Toluca no solo ha sorprendido por el número de pasajeros diarios, sino también por las reglas que ahora están bajo la lupa. Con miles de usuarios utilizando el servicio cada jornada, las autoridades confirmaron que habrá multas para quienes viajen de forma incorrecta. En apenas dos semanas de operación del tramo final, el flujo superó las expectativas oficiales. Sin embargo, junto con el crecimiento en pasajeros, también se reforzó la aplicación del reglamento interno para evitar irregularidades en el acceso y pago del servicio. Las multas ya están establecidas y no contemplan reembolsos, según lo informado por la autoridad ferroviaria. Por esta razón, se aconseja prestar especial atención de la normativa vigente y evitar cualquier incumplimiento de la ley que pueda conducir a perder dinero. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario informó que durante las primeras dos semanas se movilizaron alrededor de 850,000 pasajeros en el llamado Tren Interurbano México-Toluca, conocido como “El Insurgente”. El servicio conecta el Estado de México con el poniente de la capital. El reglamento establece que la multa asciende a 100 pesos cuando el usuario incumple con el registro correcto de su trayecto. La sanción aplica en diferentes escenarios vinculados con la validación de entrada y salida. Se puede multar si: Las sanciones no caducan y no existe devolución del monto cobrado. Además, el reglamento advierte que pueden aplicarse medidas legales si se incumplen las normas. El Tren Interurbano México-Toluca recorre siete estaciones: Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec, Lerma, Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio. Opera con una frecuencia cercana a los 10 minutos y cada unidad puede transportar hasta 719 personas. El acceso se realiza con la Tarjeta de Movilidad Integrada o mediante códigos QR adquiridos en módulos. Las tarifas varían según el número de estaciones recorridas. Del total de capacidad por tren, 326 espacios cuentan con asientos ergonómicos y existen áreas destinadas a personas en silla de ruedas, como parte del diseño de accesibilidad del servicio.