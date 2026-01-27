Rememorar los episodios históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 27 de enero .

Estas son las efemérides del 27 de enero

1859: En Berlín, Alemania, nace Guillermo II que será el último emperador alemán y el último rey de Prusia. De personalidad megalómana extrema, gobernará entre 1888 y 1918.

(Hace 167 años)

1832: Nace en Cheshire (Reino Unido) Charles Lutwidge Dodgson, que escribirá bajo el seudónimo de Lewis Carroll. Religioso anglicano, lógico, matemático, fotógrafo y escritor inglés, será conocido sobre todo por ser el autor de la deliciosa obra infantil "Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas", publicada en 1864 y plagado de alusiones satíricas a la vida de la época. En 1871 publicará "A través del espejo", la continuación.

(Hace 194 años)

1756: Nace en Salzburgo (Austria), Wolfang Amadeus Mozart, compositor austriaco del periodo clásico. A los cuatro años será un niño prodigio que interpretará melodías sencillas en el clave y compondrá pequeñas piezas. Con el tiempo será uno de los músicos más influyentes en la historia de la música occidental y compondrá más 600 bellas obras que abarcarán casi todos los géneros de la época.

(Hace 270 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

2014: En la ciudad de Nueva York (EE.UU.), fallece a los 94 años de edad el músico de folk Pete Seeger, personaje central de la cultura musical estadounidense e incansable luchador por la justicia y la igualdad. Sus canciones inspiraron a jóvenes, como Bob Dylan, Joan Baez o Bruce Springsteen, que durante los sesenta vieron en su obra el poder de la música.

(Hace 12 años)

2010: Fallece en New Hampshire (EE.UU.) Jerome David Salinger, escritor estadounidense, autor de "El guardián entre el centeno", novela de éxito publicada en 1951 y escrita desde el punto de vista de un adolescente enfrentado a la hipocresía del mundo adulto, con grandes dosis de sutil ironía.

(Hace 16 años)

1967: En Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.), durante las pruebas del proyecto Apolo destinadas a poner un hombre en la Luna, se produce un incendio provocado por un cortocircuito en la cápsula del Apolo I, pereciendo sus tres astronautas: Grissom, White y Shaffee.

(Hace 59 años)

1901: Fallece en Milán (Italia) a los 87 años de edad, Giuseppe Verdi, compositor italiano de importantes y grandiosas óperas, como "Il Trovatore", "Nabucco" o "Rigoletto".

(Hace 125 años)

1490: Muere en Japón Ashikaga Yoshimasa, octavo shogun del shogunato Ashikaga que gobernó de 1449 a 1473, año en que decidió abdicar a favor de su hijo Ashikaga Yoshihisa. Durante su mandato no mostró mucho interés por lo político, pero sin embargo se convirtió en uno de los mayores mecenas de las artes japonesas. A su muerte, su palacio se convertirá en un bello templo zen, llamado Ginkaku-ji, el templo del pabellón plateado.

(Hace 536 años)

La efeméride más importante de este martes

El evento más importante destacado es el nacimiento de Guillermo II en 1859, ya que su reinado como último emperador alemán y rey de Prusia entre 1888 y 1918 tuvo un impacto significativo en la historia de Alemania y Europa, marcando el final de una era y contribuyendo a los eventos que llevaron a la Primera Guerra Mundial.