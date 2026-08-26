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El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció este martes, 25 de agosto de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.0 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 22.04 horas.
Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 142 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 4.7 kilómetros, latitud de 14.161° y una longitud de -93.357°.
¿Por qué tiembla tanto en México?
La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.
¿Se pueden predecir los terremotos?
A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.
Recomendaciones para la población mexicana
Autoridades de Protección Civil informan que, ante un sismo, la población debe conservar la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y no usar elevadores. Se pide mantener libres las salidas y seguir indicaciones oficiales por radio o mensajes.
Tras el movimiento, se recomienda evacuar por rutas señaladas, reunirse en puntos de encuentro y no regresar a edificios dañados. Corte gas y electricidad solo si es seguro, use mensajes de texto para comunicarse y reporte fugas o derrumbes al 911.