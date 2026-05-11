La astrología occidental predice el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros. Las personas que nacieron bajo el signo de Capricornio este lunes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. Por otra parte, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. Tu vida atravesará numerosos cambios, sobre todo en el plano personal. Tu imagen se renovará: querrás verte mejor, más joven y diferente. Tu relación de pareja también vivirá una profunda transformación; por ello, espera modificaciones que no serán para mal. Capricornio hoy atraerá estabilidad y gestos sinceros en el amor; una conversación honesta puede acercarte más a quien te interesa. Compatibilidad destacada del día: Tauro. En el trabajo, Capricornio, tus cambios personales jugarán a tu favor: tu imagen renovada y mayor seguridad atraerán oportunidades y alianzas. Aunque las transformaciones en tu relación ajusten rutinas, serán para bien y te abrirán puertas a nuevos roles y proyectos donde puedas reinventarte. Capricornio cuida su salud con disciplina: equilibrio entre trabajo y descanso, sueño regular, hidratación y una alimentación sencilla y nutritiva. Incorpora fuerza y estiramientos para proteger huesos y espalda, toma pausas activas y pon límites al estrés. Acepta los cambios con calma hoy. Renueva tu look con un detalle simple. Habla con tu pareja con claridad. En la agenda cotidiana, la lectura diaria del horóscopo se perfila como una guía ágil para anticipar tendencias y orientar decisiones, una referencia que gana espacio entre quienes buscan entender mejor lo que viene.