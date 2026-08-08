Se trata de una casa de dos plantas plegable, que se ofrece a la venta a través de Amazon, con la posibilidad de contar con hasta seis habitaciones y opcionalmente personalizable.

En la actualidad, el mercado inmobiliario continúa incrementando los costos de la vivienda tradicional, lo que ha llevado a un número creciente de personas a considerar las casas prefabricadas como una alternativa viable.

Lo que en el pasado se percibía como una opción marginal se ha convertido, sin duda, en una de las tendencias más robustas en el sector residencial, favorecida por su rapidez de instalación, precios accesibles y la flexibilidad que ofrecen en comparación con una construcción convencional.

Se trata de una casa de dos plantas plegable, que se ofrece a la venta a través de Amazon, con la posibilidad de contar con hasta seis habitaciones y opcionalmente personalizable.

La casa prefabricada y plegable de Amazon que cuesta menos que seis meses de renta en CDMX

En ese contexto, se resalta una propuesta específica: una casa prefabricada plegable de dos plantas disponible en Amazon con un precio base de 122,000 pesos.

Este valor representa aproximadamente menos de seis meses de renta en la Ciudad de México, donde el promedio de alquileres oscila entre 21,000 y 22,000 pesos mexicanos mensuales, según el portal inmuebles24.

Venden casas chinas prefabricadas de acero con seis habitaciones Amazon

Una casa plegable, fácil de transportar y lista para habitar

El diseño de esta vivienda se fundamenta en una premisa operativa: reducir al mínimo el espacio durante su traslado, maximizando la superficie habitable tras su instalación.

Su sistema plegable facilita la compresión para su transporte y la expansión en el lugar de destino.

Este modelo de estructura de dos niveles ha sido ideado para optimizar tanto el montaje como la instalación en diversos terrenos. Una vez desplegada, la vivienda puede desempeñar diversas funciones: ser residencia principal, segunda vivienda, alojamiento turístico o edificación auxiliar en fincas y terrenos rurales.

De dos a seis dormitorios, a medida de cada proyecto

Uno de los aspectos más destacados de esta propuesta es la posibilidad de personalizar su distribución. La vivienda puede configurarse con:

entre dos y seis dormitorios

contar con sala de estar

baño

cocina.

Entre los destinos más comunes se incluyen los alojamientos turísticos, las instalaciones agrícolas, los espacios de trabajo en áreas rurales y las soluciones temporales para proyectos empresariales o de construcción.

Las aplicaciones de esta casa prefabricada trascienden su uso exclusivamente habitacional.