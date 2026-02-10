En un mercado automotor que empieza a mostrar señales de recuperación y con una competencia cada vez más intensa, Grupo Corven decidió acelerar su apuesta en uno de los segmentos que mejor resiste los vaivenes económicos: el de las pickups medianas. A través de la ampliación de la oferta de vehículos utilitarios de una de las marcas que representa en el país, el grupo refuerza su estrategia de inversión en movilidad y busca ganar peso en un rubro clave para la industria. Con presencia en movilidad, energía, autopartes y servicios financieros, Grupo Corven viene construyendo en los últimos años un esquema de crecimiento basado en la diversificación del portafolio, el fortalecimiento de su red comercial y la incorporación de productos con mayor complejidad tecnológica, orientados tanto al uso productivo como al corporativo y familiar. Las pickups medianas se consolidaron como uno de los pilares del mercado automotor local. De acuerdo con estimaciones del sector, representan cerca del 20% de los patentamientos anuales en la Argentina, impulsadas por la demanda de actividades como el agro, la construcción, la minería y la energía. A ese núcleo productivo se suma un crecimiento sostenido del uso urbano y mixto, que amplió el universo de consumidores y elevó la competencia entre las automotrices. En ese contexto, Grupo Corven apunta a incrementar su participación de mercado con una oferta más amplia y segmentada. Como parte de esta estrategia, a través de Foton Argentina, marca que representa en el país, el grupo incorporó nuevas configuraciones dentro de la familia Tunland, con el objetivo de cubrir distintos niveles de precio, prestaciones y necesidades de uso. La ampliación incluye nuevas versiones de la pickup mediana Tunland G7, con transmisión manual y tracción simple, pensadas para clientes que priorizan la eficiencia operativa y los costos de adquisición. A la vez, se suma una nueva variante de la Tunland V9, equipada con motorización naftera turbo de mayor potencia, que complementa la opción diésel mild hybrid ya disponible. Desde la compañía remarcan que la incorporación de nuevos modelos implica un proceso que excede el lanzamiento comercial. “Este tipo de proyectos no se limita a sumar modelos al catálogo. Involucra inversión en homologaciones, capacitación técnica, repuestos, logística y financiamiento, para sostener estándares internacionales en el mercado local”, explicó Sergio Posternak, director de Foton Argentina. El ejecutivo señaló además que se trata de una estrategia de mediano plazo, orientada a darle previsibilidad tanto al negocio como a los clientes, incluso en un contexto macroeconómico desafiante. La apuesta del grupo apunta a escalar posiciones dentro del segmento. “Para 2026 esperamos duplicar nuestra participación en el mercado de pickups, con más versiones pensadas para distintos perfiles de usuarios, manteniendo un equilibrio entre tecnología, confort y competitividad de precios”, afirmó Nicolás Ballestrero, CEO de Grupo Corven. En términos comerciales, las versiones de entrada de la Tunland G7 parten de valores cercanos a los $38,5 millones más IVA, mientras que el resto de las configuraciones será comunicado de manera progresiva a través de la red de concesionarios. Con esta decisión, Grupo Corven busca consolidar su posicionamiento como uno de los principales actores locales en la representación y desarrollo de marcas internacionales, apoyándose en inversión productiva, ampliación de portafolio y crecimiento en segmentos estratégicos del mercado automotor argentino.